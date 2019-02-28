«Состав не проверяется»: мясник с 30-летним стажем прокомментировал проверку пельменей в России

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин заявил, что в пельмени не кладут начинку из высшего сорта мяса. Он также отметил, что для полной и качественной проверки продуктов нужна дорогая проверка, а Роскачество проводит лишь проверку на наличие вредоносных бактерий.

Не так давно специалисты Роскачества проверили пельмени и пришли к выводу, что ни одна из марок не достойна Знака качества. В продукции были найдены антибиотики, бактерии кишечной палочки и незаявленные виды мяса. Эксперты установили, что в пельменях разной ценовой категории не было превышено содержание крахмала, но в некоторых образцах нашли следы сои.

Мясник с 30-летним стажем прокомментировал проверку пельменей в России и заявил, что состав продукции совершенно не проверяется. По словам Бориса Рябинкина, натуральные пельмени можно определить по неразваливающемуся мясу. Сочная начинка у производителей пельменей получается за счет добавок, таких как белок или крахмал.

По словам эксперта, в России можно делать пельмени «из чего хочешь». Он утверждает, что специалисты Росконтроля проводят лабораторный анализ образцов лишь на предмет наличия вредоносных бактерий. А вот состав пельменей никто не проверяет, так как такие анализы стоят дороже.

Мясник Борис Рябинкин утверждает, что для определения пельменей, которые заслуживают Знака качества, нужно проводить проверки чаще. Однако такие анализы стоят недешево, поэтому их не проводят.