«Мы – не каратели!»: Россияне восхитились полицейскими, которые отказались разгонять митингующих пенсионеров

23 февраля на Урале состоялся митинг, жители города Серов протестовали против «мусорной реформы». «Нас довели до ручки», - говорили пенсионеры, вышедшие на несанкционированную акцию протеста.

Уральский митинг пенсионеров полиция не разгоняла. В СМИ появилась информация о том, что правоохранители не стали прекращать акцию протеста. «Мы – не каратели!» - якобы сказал один из полицейских. Пенсионеры бурно возмущались против реформы и обсуждали проблемы с пенсиями. Многих также возмутила пенсионная реформа и увеличение возраста для выхода на заслуженный отдых.

По данным СМИ, правоохранителя, который заявил, что полицейские не являются «карателями», якобы зовут Максим Метелица. Он является начальником полиции города Серов.

Россияне восхитились полицейскими, которые отказались разгонять митингующих пенсионеров. Пользователи Сети похвалили правоохранителей и отметили, что в России возможны перемены, если теперь полиция не будет разгонять акции протестов. Многие также обсуждали, понесут ли полицейские наказание за свой отказ «гнать» пенсионеров с митинга. Однако оказалось, что радость россиян была вызвана фейком.

Максим Метелица заявил, что слова о полицейских, которые не являются «карателями», ему приписали СМИ. Глава ОМВД Серова опроверг новость о своем высказывании и назвал всю информацию фейковой. Пользователи Сети были огорчены, узнав, что полицейские такого не говорили. По словам комментаторов, они восхищались смелостью и честностью правоохранителей, а теперь им снова не хочется верить в лучшее.