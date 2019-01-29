Исаак Калина рассказал о развитии московской сферы образования

Сегодня, 11:15 \\ Общество

В рамках выступления на заседании Президиума Правительства Москвы глава столичного Депобразования Исаак Калина рассказал о достижениях местной сферы образования. По его словам, в Москве становится все больше школ и детсадов, сформирована эффективная среда для получения предпрофессионального образования, в учреждения образования внедряются современные информационные технологии. Благодаря этому за последние годы образование в российской столице стало более доступным. Такую информацию передает портал московского мэра.

По словам министра, за счет интеграции разных уровней образования в Москве стало больше учащихся, которые побеждают и занимают призовые места на разных олимпиадах (в том числе, ВсОШ), растут их результаты на ЕГЭ. Достижению высоких результатов также способствуют новая система финансирования школ Москвы, повышения уровня оплаты труда педагогов, создание крупных образовательных комплексов и электронных порталов (к примеру, МЭШ), — уточнил министр.



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