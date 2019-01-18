"80% людей постоянно используют гаджеты": в Госдуме планируют учредить День без смартфона

В Госдуме было высказано предложение по поводу учреждения Дня без смартфона. Данный запрос был отправлен министру цифрового развития первым зампредом Госдумы по развитию гражданского общества Иваном Сухаревым.

Как отмечается, такая акция должна привлечь внимание к проблеме излишней зависимости людей от социальных сетей и мобильных устройств в целом.

Стоит отметить тот факт, что, по данным последних опросов, свыше 80% людей из современного мегаполиса постоянно используют мобильные устройства. Этот показатель кажется страшнее, если его сравнить с показателем 15-летней давности, тогда количество таких людей составляло около 10-15%, а это меньше в 8 раз. Проблема заключается в том, что в связи с увеличением уровня зависимости люди утрачивают коммуникабельные и социальные навыки, а также способность к творческому мышлению.

Также известно, что гаджеты плохо сказываются на здоровье детей. А дело в общем-то в том, что когда ребенок или подросток смотрит в экран смартфона, то его организм испытывает мощнейшую нагрузку. И это касается не только зрения, но также изменений в психике и работе головного мозга. Да и к тому же это имеет плохое влияние на становление моральных ценностей, у людей падает уровень нравственности.

Кроме того, в Госдуме внесли законопроект о цифровых избирательных участках. В Москве новшество появится уже осенью этого года. Как только цифровые участки вступят в эксплуатацию, избиратели, которые находятся на территории московского региона, смогут на них проголосовать. Будет создано около тридцати таких участков.