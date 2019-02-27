Хабиб Нурмагомедов стал мемом в социальных сетях

Все никак не утихает развернувшийся скандал в центре которого оказался Хабиб Нурмагомедов. Чемпион жестко раскритиковал спектакль в социальной сети, а после стал мемом.

23 февраля в Дагестане был представлен спектакль «Охота на мужчин». Один из зрителей снял на видео одну из сцен представления и разместил в своем аккаунте в социальной сети. Российский боец, увидев откровенную сцену на видео, раскритиковал спектакль в Instagram. Под записью Хабиба жители Дагестана начали комментировать и поддерживать мнение спортсмена. Также друзья и родственники высказали свое негативное мнение.

После того, как Нурмагомедов опубликовал запись актеру и продюсеру Ивану Жидкову стали поступать угрозы. Однако проблема еще не разрешилась, а вот российский чемпион стал мемом. Подписчики под публикацией Хабиба не только негативно высказывались в отношение представления, но и отнеслись к его критике с шуткой.

В социальной сети Twitter конфликт со спектаклем вызвал огромную волну мемом и ретвитов. Один написал, а подхватили тысячи людей.

«Хабиб Нурмагомедов осудил Землю за то, что она постоянно вертится-крутится, сбивает настоящих джигитов с толку» - пишет один из пользователей.

«Выступать в нижнем белье – недопустимо!», - сказал, выступающий в нижнем белье, Хабиб», - отметил другой. За несколько дней Twitter буквально разрывается от записей про бойца UFC.





С каждым днем записей становится все больше и пока на этом останавливаться пользователи не собираются.