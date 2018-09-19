Вице-премьер Российской Федерации сообщила о повышении возраста россиянок, который впервые будут рожать

Женщины стали рожать в возрасте 26-35 лет, на более ранний возраст приходится только 45% первых рождений. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000-х годах рождение первых детей в возрасте до 25 лет включительно составляло 60% от всех родившихся, то в 2017 году это 45%. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», - отметила Голикова.

Она добавила, что это связано, в том числе, с тем, что родители стараются получать образование и хорошую работу. «Мы очень рассчитываем, что меры, которые принимает государство, изменит демографическое поведение семьи», - отметила вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин определил сроки исполнения поручений по дополнительным мерам поддержки в социальной сфере, которые он дал во время послания Федеральному собранию.

Так, президент поручил правительству до 10 апреля внести изменения в законодательство, предусматривающие получение пенсионерами социальных доплат не ниже прожиточного минимума и соответствующий перерасчет этих доплат с 1 января 2019 года. В срок до 25 марта кабинет министров должен обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тыс. рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов; предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тысяч рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.

До 1 июля 2019 года правительство должно будет обеспечить изменения в закон, чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в отношении жилых домов - на величину кадастровой стоимости 7 кв. м или в отношении квартир - на величину кадастровой стоимости 5 кв. м для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости шести соток.

До 1 декабря Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума.