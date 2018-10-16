Московские судебные приставы ищут должников при помощи камер видеонаблюдения

Сегодня, 17:03 \\ Общество

Розыск должников производится путем распознавания лиц должников через видеонаблюдение.

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Сергей Замородских сообщил, что столичные приставы осуществляют розыск должников при помощи систем наружного видеонаблюдения. Данное заявление было сделано во время коллегии по итогам работы прошлого года.

При помощи доступа к единому центру хранения данных приставы обладают возможностью отслеживать места передвижения должников. Для этого в систему загрузили около 1,5 тысяч фотографий задолжавших лиц.

По словам Сергея Замородских эта система поиска уже неплохо себя зарекомендовала. Однако точных данных о результатах он не предоставил. Руководитель УФССП добавил, что в 2019 году планируется продолжить использование новой для ведомства системы.

По данным статистики, за прошлый год приставы разыскали 1,6 тыс. должников, а сумма взысканий составила около 90 миллиардов рублей. На текущий момент в Москве насчитывается 167 тысяч камер наружного наблюдения. В текущем году планируется установка еще 7 тысяч камер, часть из которых будет взаимосвязана с системой распознавания лиц. Данная система активно используется столичными правоохранителями для поимки преступников.

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