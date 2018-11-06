Билл Гейтс рассказал посетителям форума о своих любимых сериалах

Сегодня, 11:05 \\ Общество

Основатель Microsoft Билл Гейтс пообщался с пользователями популярного анонимного интернет-форума Reddit и рассказал о своих любимых сериалах.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс уже не в первый раз общается с пользователями Сети и отвечает на самые разнообразные вопросы. В этот раз Гейтс на портале Reddit в разделе Ask Me Anything (Спроси у меня что-нибудь) написал, что он обожает смотреть сериалы или телешоу в компании жены и детей. Вместе с супругой Мелиндой они часто проводят вечера за просмотром сериалов «Миллион мелочей», «Кремниевая долина» и «Это мы». С сыном Рори Джоносом основатель Microsoft смотрит исторический драматический сериал «Американцы» и признается, что он подходит не для всех. К примеру, его супруге «Американцы» кажутся слишком жестокими. Также в списке сериалов, за которыми Гейтс не против скоротать время, он отметил «Обмани меня», «Черное зеркало», «Огни ночной пятницы» и «Миллиарды».

К слову, миллиардер посетовал, что сегодня киноиндустрия выпускает так много качественных сериалов, что за всем уследить просто невозможно.

Напомним, что ранее Билл Гейтс также назвал список своих любимых книг, в числе которых оказались книга Джона Каррейру «Дурная кровь», «21 урок для XXI века» авторства Юваля Ноя Харари, а также «Медитация и осознанность» Энди Паддикомба. Кроме того, миллиардер рекомендовал к прочтению автора Пола Шаре и его книгу «Армия никого», а также «Ученицу», вышедшую из под пера Тару Вестовера.

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Автор - Анна Андреева
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