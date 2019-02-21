Рособрнадзор анонсировал создание группы для оценки «мягких навыков» школьников

В ведомстве обещают избежать каких-либо революционных изменений, и сделать все постепенно.

Рособрнадзор во вторник, 26 февраля анонсировал создание группы для оценки «мягких навыков» школьников. Так называемые soft skills включают в себя креативность и умение работать в коллективе, что играет большую роль в будущей карьере, поэтому школьникам хотят ввести данный «экзамен». Предложение прозвучало от главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Группа по оценке «мягких навыков» будет работать при Рособрнадзоре. Пока что не решено, в какой форме будут оцениваться дополнительные навыки: как обязательный экзамен ЕГЭ или как добровольный тест. Впервые о такой инициативе заговорил президент РАН во время Сочинского форума. Он же и станет сопредседателем анонсированной рабочей группы.

В данный момент Рособнадзор и РАН уже решают, по какой именно методике будут оцениваться «мягкие навыки» выпускников. Кравцов подчеркнул, что все будет делаться мягко и постепенно, без революционных шагов.

В Национальном родительском комитете заявили, что прежде, чем внедрять оценку «мягких навыков», необходимо дать школьникам возможность эти навыки развивать. В данный момент в школьной программе России не существует предметов, тренирующих у детей креативность.