В сети стало вирусным видео со спасением мужчины от бьющего током холодильника

Сегодня, 14:42 \\ Общество

Пользователи сети возмущены халатностью хозяина магазина, который не удостоверился в том, что оборудование в нем функционирует по всем правилам техники безопасности, из-за чего и пострадал сторонний человек.

 Пользователи сети бурно обсуждают видео, на котором запечатлено спасение мужчины от бьющего током холодильника в магазине. Несколько дней назад его опубликовал пользователь одного из российских интернет-форумов. По всей видимости, ролик был снят на камеру внутреннего наблюдения.

 Во время его просмотра видно, как в помещение заходит молодой человек, держа на руках ребенка. Он подходит к холодильнику с напитками и открывает дверцу в него, однако его начинает бить током. Пострадавший падает, все еще держась за ручку. Тогда к нему на помощь подбегает мужчина в красной кофте, который бьет по дверце, так что она отрывается от холодильника. Записанное видео со спасением молодого человека позже попало в сеть и стало вирусным.

"Такое впечатление, что мужик в красном не просто не растерялся, а это его прямая обязанность", "Не только током, ещё вот такой спасатель тебе ногой пропишет))). Сделал все правильно, конечно, но выглядело, как добивание", "Ну вот, живешь такой, живешь - а тебя, *****, может убить всё, что угодно. Даже гр***нная дверь от холодильника...", - стали рассуждать пользователи сети.

Другие же начали рассказывать случаи по теме, которые происходили с ними или с их знакомыми. "Две недели назад, ударило холодильником с мороженым, случайно облокотился", - поделился один, а другой дополнил его историю своей, рассказав о девушке из родного города, которую ударило током от крана, когда она после посещения спортзала принимала душ.

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Автор - Мартина Корф
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