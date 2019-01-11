Умерла Ольга Пантюшенкова - российская модель из 90-х

Сегодня, 13:46 \\ Общество

Накануне скончалась российская супермодель Ольга Пантюшенкова. О кончине 44-летней модели сообщил Алексей Пантыкин - бывший стилист Vogue, который имел честь работать в свое время совместно с Ольгой.

 

Звезда 90-х ушла из жизни еще 6 февраля в Санкт-Петербурге, однако известие о смерти дошло в СМИ только сейчас.

Как известно, долгие годы бывшая модель боролась с тяжелым заболеванием, но близкие и родственники Пантюшенковой, отказываются комментировать произошедшее событие.

Ольга Пантюшенкова является первопроходцем в мире моды, из числа немногих российских моделей, которым удалось добиться успеха в 1990 годах. Она стала первой из россиянок, получившей контракт на участие в рекламе духов с мировым размахом. Ольга была удивительной, несмотря на то, что она не закончила даже среднюю школу, она сумела добиться мирового успеха за счет незаурядного склада ума и философского взгляда на окружающий мир.

 

В одном из интервью, Ольга призналась, что считает фотографию с рекламой духов Eden одной из лучших своих фотографий. Со слов самой модели, съемка длилась пять дней и оставила самые интересные впечатления по себе.

За годы своей модельной карьеры, Пантюшенкова успела поработать с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джоном Гальяно.

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Автор - Юлия Кириенко
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