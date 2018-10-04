Эксперт рассказал, как любителям онлайн-знакомств спасти первое свидание

Эксперт Мейрид Моллой поделилась некоторыми простыми приёмами для онлайн-знакомств, с помощью которых можно спасти своё первое свидание.

Как пишет The Daily Mail, Мейрид Моллой является соучредителем элитного сервиса знакомств Berkeley International. Моллой сообщила, что в последнее время наблюдается тенденция отказа от онлайн-знакомств через приложения, так как всё чаще люди боятся оказаться обманутыми или разочарованными новыми знакомыми. Так, порядка 40% её клиентов за прошедший год признались, что не хотят знакомств в Сети.

Отказы от онлайн-знакомств в основном объясняются тем, что ожидания клиентов этих приложений в реальности не оправдываются вовсе. Например, партнёр по переписке может явиться на первое свидание в компании друзей или родителей. Такой тренд пользователи сервисов для онлайн-знакомств прозвали «Fyre».

Чтобы избежать на первом свидании ситуации из категории «Fyre» Моллой советует, во-первых, более внимательно относиться к изучению профиля партнёра в социальных сетях. Это необходимо также и для того, чтобы не попасть на удочку какого-нибудь мошенника. Во-вторых, поводом для подозрений может быть и категорический отказ партнёра от публикаций совместных фото, так как в данном случае это может свидетельствовать о «двойной жизни» человека. В качестве третьего важного правила эксперт призывает отказаться от излишней и ненужной вежливости. По её словам, если свидание начинает тяготить настолько, что хочется поскорее покинуть его, то стоит прислушаться к своим желаниям и распрощаться с партнёром.