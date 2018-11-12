В Госдуме предлагают перейти на пятидневную неделю в школах

Сегодня, 07:23 \\ Общество

Виталий Милонов выступил с инициативной об отказе шестидневки в школах. Депутат Госдумы предлагает перейти на пятидневную неделю. Об этом информирует издание «РИА Новости».

 Представитель «Единой России» обратился в письменном виде к министру просвещения России. В своем письме Милонов предложил Ольге Васильевой рассмотреть вариант с переходом на пятидневную неделю в школах РФ.

По мнению депутата Госдумы, учебная нагрузка школьников растет год от года. Новые предметы в программе увеличивают количество учебные часов. Из-за этого нормой для всех школьников стала шестидневка, которая отражается, по мнению Милонова, не самым приятным образом не только на учащихся, но и на их семьях.

Помимо того, что в расписании школьников каждый день присутствует по 6-8 уроков, они не могут полноценно проводить время в кругу своей семьи. Родители, которые имеют пятидневную рабочую неделю, не могут спланировать совместный отдых или выезд за город на дачу, так как их дети учатся по субботам.

Чтобы решить проблему, депутат предлагает устроить по всей стране «школьный референдум» с привлечением специалистов в области образования, а также родителей школьников.

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Автор - Мария Титова
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