Ученые определили источник богатства американок

Специалисты Университета Северной Каролины в Шарлотте определили источник богатства американок. Ученые назвали основным способом разбогатеть – удачное замужество. Результаты научных изысканий опубликованы изданием SAGE Publishing.

Ученые выяснили, что гендерный разрыв, касающийся доходов граждан США, не сокращается с 1990-х гг. До сих пор наиболее вероятным источником разбогатеть для женщин является удачное замужество.

Статистические данные показали, что лишь 1 американка из 20 смогла самостоятельно добиться попадания своей семьи в рейтинг самых богатых. Мужчины делают это гораздо чаще, не обращаясь к финансовой помощи от своих супруг.

Для того чтобы войти в 1% домохозяек, уровень доходов которых превышает 845 тыс. долларов в год, американкам чаще всего необходимо выйти замуж за перспективного в финансовом плане мужчину.

Ученые полагают, что в богатых семьях финансовыми делами руководит чаще всего мужчина, поэтому они и оказываются наиболее влиятельными и пользуются властью.

Несмотря на то, что американки чаще своих коллег-мужчин получают ученые степени, это не позволяет им быть успешными на рынке труда. Кроме того, эксперты отметили, что в сфере бизнеса в США еще сохраняется гендерное неравенство.