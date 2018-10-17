Под Красноярском жители вышли на митинг в защиту больницы

Сегодня, 04:47 \\ Общество

В понедельник 25 февраля жители Красноярска решили митинговать в защиту больницы. По заявлению Минздрава Красноярского края, сведения о ликвидации поликлиники ложные.

 

В Сосновоборске располагается стационар, включающий в себя как взрослую больницу, так и родильное отделение. У местных жителей вызывает опасения то, что больницу в Сосновоборске закроют из-за отсутствия врачей. Прошел слух, что в клинике не хватает реаниматологов. Ранее в соц. сети вложили информацию, что поликлинику покинули заведующий реанимации, УЗИ и рентгенолог.

Инцидент с недостатком персонала находится под контролем министерства здравоохранения края. В ведомстве уточнили, что Сосновоборск это один из городов, входящих в федеральную программу «Земский доктор». В связи с этим, в ближайшем времени свободные места будут закрыты. Инициатива властей связана со стимулированием молодых докторов для переезда в сельскую местность, в которой до 2011 года царил кадровый голод.

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