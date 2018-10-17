Гигантские валенки жительницы Санкт-Петербурга попали в книгу рекордов Гиннесса

Жительница Санкт-Петербурга Валерия Лошак создала гигантские валенки, которые попали в книгу рекордов Гиннесса. Для традиционной русской обуви в книге был создан специальный раздел «Валяная шерстяная обувь». Об этом сообщает 78.ru.

Создание обуви из шерсти для Валерии не является профильным занятием. Основное ее направление – живопись. Однако дополнительное увлечение принесло девушке из Санкт-Петербурга мировую известность.

Чтобы зафиксировать рекорд, Валерии пришлось побороться за свои права. Первый валенок, который достигал в высоту 6 метров, появился в Москве. Прочный каркас стал опорой для валенка. Но из-за него не удалось зафиксировать рекорд.

За этим последовала вторая попытка. Но иностранная комиссия не поняла смысл изделия из войлока. Жительница Санкт-Петербурга рассказывает, что представители книги рекордов назвали валенок носком. В их понимании обувь должна быть на подошве, а в таком изделии невозможно ходить. Девушка даже предполагает, что над ней посмеялись, когда изучили заявку на рекорд.

Тогда Валерия собрала и выслала комиссии все необходимые исторические документы, нормативы госстандартов, которые регулируют изготовление валенок, а также в качестве главного доказательства прикрепила фотографию Владимира Путина в валенках.

Доказывать свои права Валерии пришлось 1,5 года (дольше, чем создавались гигантские валенки). Второй ответ от экспертов книги рекордов Гиннеса опять удивил жительницу Санкт-Петербурга (но на этот раз приятно). Помимо того, что рекорд был официально зафиксирован в книге рекордов, для него выделили новую категорию, которая получила наименование - «Валяная шерстяная обувь».