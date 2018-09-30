На 65-м году жизни умер муж Божены Рынской и один из основателей «НТВ» Игорь Малашенко

Сегодня, 17:27 \\ Общество

По словам Ксении Собчак, которая узнала о смерти Игоря Малашенко, после услышанного ей очень трудно все это осознать. Ему было 64 года, политолог прославился своей работой над кампанией Ельцина.

В Испании на 65-м году жизни умер Игорь Малашенко. Мужчину, который был одним из основателей НТВ, нашли мертвым у него дома, передают СМИ. Малашенко был супругом колумнистки Божены Рынской.

Информацию о его смерти уже подтвердила Ксения Собчак. Она заявила, что благодарна Игорю Малашенко за их совместную работу над ее президентской кампанией. По словам Собчак, политолог был порядочным человеком, который был креативен. Собчак также заявила, что она гордится тем, что Малашенко был главой ее штаба.

Смерть Игоря Малашенко подтвердил и журналист Тимур Валеев, работавший с политологом во время предвыборной «гонки» Собчак. Причины смерти Малашенко пока что не известны.

По неподтвержденным данным, его смерть может быть преднамеренной. Жена политолога Божена Рынска информацию о своем супруге пока что не комментирует.

Игорь Малашенко считал, что понятие «политтехнолог» является «русской выдумкой». Он всегда был сдержан и скрытен, ему всегда хотелось, чтобы его называли политконсультантом, так как такое определение не несет в себе негативного смысла.

Игорь Малашенко был в числе людей, основавших «НТВ». Он также был гендиректором «Останкино», а в 1996 году работал на посту главного советника в избирательной кампании Бориса Ельцина.

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Автор - Анна Пушкина
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