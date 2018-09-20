Около 10 миллиардов рублей будет выделено на ликвидацию свалок

Правительство Российской Федерации в 2019 году планирует выделить около 10 миллиардов рублей, чтобы ликвидировать свалки в России.

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию потребовал восстановить все незаконные и неблагоприятные свалки в России.

На восстановление будет выделена сумма в 10 миллиардов рублей, заниматься планируют 49 объектами, которые являются незаконными и зараженными участками, общая площадь которых составляет около тысячи гектаров. По близости с 49 объектами живет 3,9 миллиона человек.

Самая крупная свалка в Российской Федерации находится в Челябинске, на ее ликвидацию из федерального бюджета будет выделено 617 миллионов рублей.

В 2020 году планируют выделить еще 10, 4 миллиардов рублей на восстановление еще 30 субъектов.

Также восстановят и знаменитую «Черную дыра».

«Черная Дыра» — это нелегальный и самый грязный водоем под Нижним Новгородом, куда химические предприятия из Дзержинска сливали все химические отходы больше 50 лет. Этот водоем внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый малый и загрязненный водоем в мире». На его ликвидацию будет выделена сумма в 1,1 миллиард рублей.