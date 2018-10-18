В Америке начал снова развиваться расизм, но теперь в сторону белых

В США развивается расизм, однако теперь в сторону европейцев, как их называют в Америке «белых». Для людей со светлой кожей созданы отдельные места в общественном транспорте, туалеты специально для «белых», школьные заведения разделили на «белые» и «чёрные».

Вообще на территории США уже давно отменена сегрегация, но и в наше время темнокожие не горят желанием пересекаться с европейцами и пытаются их избегать.

Исследователи провели эксперимент в школах Америки и результаты показали то, что белые сильно превосходят чёрных в учёбе и научных достижениях.

Также во время американских национальных праздников местные жители вывешивают флаг Конфедерации, а не США. Данный флаг считают символом штатов в южной части Америки и чернокожие ассоциируют его с проявлением расизма.

Белые жители Америки, нежелающие пересекаться с темнокожими людьми, покупают свои жилища в отдельных районах своих городов на обособленных территориях. На такой местности в силу вступают законы местного самоуправления, соответственно, там не имеют права появляться чёрные и совершать какую-либо деятельность.

Афроамериканцы ущемляют права белокожих из-за своих исторически важных происшествий, когда белые люди правили странами, а чёрных считали обычными рабами и их жизнь ничего не стоила. Вот именно с тех пор и началась эта политика сегрегации.

На сегодняшний день такие жёсткие ущемления стали проявляться реже и по показателям с акций протеста, которые проходили в 2016 году, можно сказать, что вопрос расизма – до сих пор один из самых острых проблем в обществе. Так как многие конфликты, включая вооружённые, начинаются на данной почве.

Если же афроамериканцы не хотят находить общий язык с белыми людьми, то учёные советуют чёрным выехать в другую страну и сделать её только для таких же, как они сами.

В 1930 году власти США запретили темнокожим покупать любые виды недвижимости в некоторых районах страны, им отказывали в кредитах под большой процент. Соответственно, создавались отдельные районы с «чёрными группировками», бандами и происходили вооружённые конфликты с белыми людьми. В то время место проживания чернокожих называли «красной чертой».

Наиболее отчетливо сегрегация проявляется в образовании. Так, черные сетуют на довольно прохладное отношение к ним профессоров в традиционных вузах. Они недовольны и количеством грантов на обучение — белые получают их чаще. К слову, исторические «черные университеты» сейчас принимают студентов с любым оттенком кожи, но учатся там по-прежнему афроамериканцы.

Но самыми массовыми стали протесты, связанные с обвинением полицейских в предвзятости. Движение Black lives matter («Жизни черных имеют значение») приобрело размах в 2014 году. Тогда после гибели двух афроамериканцев Майкла Брауна и Эрика Гарнера (один из них вначале пытался скрыться, другой — отказался подчиниться и позволить надеть на себя наручники) по стране прошли многочисленные демонстрации. Оба случая разбирали жюри присяжных, в действиях полицейских не нашли состава преступления. Это возмутило многих граждан страны.