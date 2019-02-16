«Детская чума» стала глобальной: врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной

По словам медиков, сейчас корь стала серьезной проблемой, которая может затронуть каждого. Болезнь, от которой можно защититься путем вакцинирования, получает все больше распространение, угрожая жизни людей.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения признали Европу территорией эпидемии кори. Вспышка болезни стала крупнейшей за последнее десятилетие, она затронула уже 85 000 человек. Врачи рассказали, почему корь стала настолько опасной и как человек может уберечься от инфекции.

По словам медиков, «детская чума» (так раньше называли корь) стала глобальной. Теперь болезнь несет риски не только для детей, но и взрослых. Причиной этому стал массовый отказ людей от вакцинации. В России корь уже успела добраться до многих регионов.

Врачи утверждают, что в группу особого риска входят дети, которые не получили прививки от инфекции. Они не только могут заразиться корью, но они еще и являются переносчиками опасной болезни. Корью человек может заболеть, даже если он просто будет находиться с инфицированным в одном помещении.

По данным, в Новосибирске из-за кори на карантин закрыто 13 школ. Врачи утверждают, что большинство зараженных корью людей являются членами религиозной организации. Вероятнее всего, прихожане данной общины отказались от вакцинации, что привело к массовому инфицированию корью.

Врачи утверждают, что единственным способом остановки вспышки кори является вакцинация. Многие взрослые стали делать себе прививки, так как и они могут быть подвергнуты риску заражения инфекцией. По словам медиков, страхи по поводу вакцинации искусственно преувеличены. Врачи считают, что любой человек может защитить себя и свою семью, если ответственно отнесется к прививкам и будет консультироваться о болезни и вакцинации со специалистами, а не с «экспертами» из Сети.