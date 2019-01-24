СМИ: Где в 2019 году любители горных лыж смогут увидеть полярное сияние

В 2019 году, любители горнолыжного спорта смогут насладиться 203-километровой лыжной трассой, расположенной рядом с полярным кругом - Финляндия предоставит ценителям красоты и зимнего вида спорта массу вариантов. Об этом в своих материалах сообщает РИА Новости.

Видео-блог на платформе YouTube VisitFinland сообщил, что в Финляндии существует 75 горнолыжных курортов, но в этой стране нет ни единой горы. Однако есть четыре сопки (холмы и относительно невысокие горы до 1000—1500 метров) — Леви, Юлляс, Пухя-Луосто и Руку.

По мнению жителей Санкт-Петербурга, Химос в Южной Финляндии - это лучший горнолыжный курорт, среди доступных. Со слов туристов, там существует масса различных склонов. Ко всему прочему, дорога до курорта вовсе не длинная, если ехать из Санкт-Петербурга, а коттеджи для проживания и еда весьма хороши.

В свою очередь крупнейший и один из самых популярных курортов Финляндии – Леви, является элитным. Именно в этой местности расположена 230-километровая лыжня. Стоит отметить, что от Леви до Северного полярного круга — 170 километров, до Мурманска — 500, до Санкт-Петербурга — 1200 километров.

Также отличился Пюхя, который находится недалеко с аэропортом Рованиеми. Это горнолыжный курорт, а также часть национального парка «Пюхя-Луосто», предоставляющий возможность добраться до наиинтереснейших мест заповедника с помощью лыж.

Курорт Юлляс предлагает не только 63 склона, 29 подъемников и самые длинные лыжные трассы — это одно из лучших мест для наблюдения за северным сиянием. Необыкновенное природное явление происходит там практически через день.

Лучшим местом для наблюдения за северным сиянием является курорт Юлляс, предлагающий 63 склона и 29 подъемников, а также самые длинные лыжные трассы. Очевидцы отмечают, что наблюдать природное явление можно каждый второй день.