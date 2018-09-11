"Коала круче, чем вечер пятницы за сериалом": позирующая фотографу коала взорвала интернет

Фотограф путешествовал по Австралии, и ему посчастливилось сделать один из самых удачных снимков коалы. Кадр по-настоящему взорвал сеть и стал вирусным, пользователи всего мира пришли в полный восторг.

Росс Лонг – фотограф из Великобритании. В своем профиле социальной сети Instagram он опубликовал снимок коалы. Пост был выложен в сеть всего 5 дней назад, но за это время обрел огромную популярность, сообщает издание зарубежное Daily Mail. По словам самого Лонга, его фотография – чистая случайность. Но чаще всего именно так и получаются лучшие в мире снимки.

Он наткнулся на самца коалы совершенно случайно. Животное расположилось на дереве и чувствовало себя, судя по всему, очень комфортно. Самец достаточно долго сидел неподвижно и разглядывал туриста. Единственное, что Россу оставалось сделать, это воспользоваться моментом и сделать один из лучших кадров в истории. Когда фотограф рассказывал об этой истории, он также упомянул, что коала на его кадре даже круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами.

Британец указал, что раньше ему никогда не доводилось работать со столь спокойной моделью. Он очень удивился такому поведению, поскольку отметил, что животное, будто специально позировало для него и ожидало, пока фотограф сделает удачный кадр.

Под опубликованной фотографией Росс Лонг написал, как бы говоря за животное: «Нарисуй меня, как одну из твоих француженок». Кадр моментально набрал огромное количество лайков и комментариев. Пользователи интернета пришли в восторг и не устают восхищаться коалой.