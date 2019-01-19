Феминистки оголили грудь у военкомата в Петербурге

Сегодня возле питерского военкомата прошла акция среди феминисток. Они были одеты в платья и юбки цветом хаки. У некоторых с собой было несколько кусков сырого мяса, они завернули эти куски в детские пелёнки. Данным митингом они пытались донести до военкома, что их дети рождены не затем, чтобы погибать во время службы в армии.

Акция проходила днём под окнами военкомата Ленобласти возле набережной Фонтанки. Они добивались того, чтобы власти их заметили и поэтому они были так провокационно одеты. А некоторые были и вовсе без одежды.

Хоть девушки и применили все способы привлечения внимания, однако, сотрудники правопорядка их всё равно не заметили.

Акцией напомнили о том, что на службе в армии погибает слишком много молодых людей и заодно поздравили с Днём защитника отечества. В ней приняли участие несколько женщин феминистского движения.

«Женщины просто рожают мясо, которое государство с огромным удовольствием ест. Однако, что происходит потом с нашими мальчиками? Они становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами развязанных Россией бессмысленных войн», — заявили участницы акции. Лозунги мероприятия были таковы: «Нет давлению на женщин», «Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии», «Нет войне».