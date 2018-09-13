"Дети перестали быть помехой при трудоустройстве": правительство Китая будет штрафовать работодателей за требования проходить тест на беременность

Очередное ограничение было введено для работодателей на территории Китая, теперь они не имеют права требовать от женщин прохождения теста на беременность при трудоустройстве. Такое постановление было издано Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения страны.

Его нарушение может стоить очень дорого: за нарушение прав только одной потенциальной сотрудницы работодателю грозит штраф до 500 тысяч рублей. В самых тяжелых случаях компании могут лишиться лицензии. Данное решение было принято в связи с тем, что положение женщин при трудоустройстве в КНР весьма незавидное. Данные меры направлены на то, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении женщин и создать благоприятные и комфортные условия для их занятости. По данным Всемирного банка, в 2018 году в Китае насчитывалось около 60% работающих китаянок.

Также известно, что теперь запрещены какие-либо расспросы о семье и детях, что раньше казалось совсем обычным делом. Отныне пол не может оцениваться при трудоустройстве, его вообще брать в расчет не должны. Правительство намерено внимательно следить за тем, чтобы работодатель не нарушал этих ограничений.

Кстати говоря, введение такого ограничения сильно поражает российских пользователей. Люди искренне удивляются тому, что раньше это было допустимым, а работодатель мог отказать женщине в работе только потому, что у нее есть дети. По мнению многих, принуждать проходить тест на беременность просто недопустимо.

Но не всем будет просто устроиться на работу в Китае, поскольку правительство также и ужесточает требования при трудоустройстве. Это в большей степени касается бывших преступников, совершивших насилие в отношении несовершеннолетних. Таким образом власти пытаются защитить права детей и подростков.