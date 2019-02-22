YouTube отключил монетизацию на видео «антипрививочников»

Сегодня, 14:45 \\ Общество

Ролики антипривовочного движения нарушают политику видеохостинга.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что руководство YouTube приняло решение запретить монетизацию роликов, которые пропагандируют идеи отказа от вакцинации.

Руководство хостинга сообщило что такие видео подпадают под политику, запрещающую монетизацию видео с” опасным и вредным " контентом. Этот шаг происходит после того, как рекламодатели на YouTube изъяли свои рекламные объявления из этих видео после запросов недовольных пользователей.

Пользователи заметили, что алгоритмы сервиса часто допускают появление в рекомендациях роликов, которые продвигают идеи «антипрививочников». Семь различных рекламодателей завили о своей неосведомленности о том, что их реклама появляется на подобных роликах. После того как им стало об этом известно они обратились к руководству YouTube с просьбой удалить их объявления с вредоносного контента. Их просьба была удовлетворена.

Ранее руководство видеохостина заявляло о своем намерении запрета видео с продвижением идей плоскоземельщиков и других конспирологов.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Москве на 37-м году жизни умерла актриса из «Глухаря»

 В течении нескольких последних лет своей жизни Дарья Егорычева была вынуждена бороться онкологией. Актриса умерла в ночь на 21 февраля, рассказали в окружении женщины.

Ребёнок не обманет: Дочь Виктории Бони раскрыла обман матери

Боня водит за нос своих подписчиков и делает всё для того, чтобы дочь не проговорилась.

Танец матки на «Первом канале» смутил пользователей Сети

 Программа «Жить здорово!» часто удивляет россиян не только высказываниями Елены...

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы...

Руководствуется эмоциями: Вассерман прокомментировал слова Макаревича о 80% идиотов на Земле

 Ранее сеть взбудоражило высказывание Андрея Макаревича о том, что 80% людей на Земле –...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ