YouTube отключил монетизацию на видео «антипрививочников»

Ролики антипривовочного движения нарушают политику видеохостинга.

Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что руководство YouTube приняло решение запретить монетизацию роликов, которые пропагандируют идеи отказа от вакцинации.

Руководство хостинга сообщило что такие видео подпадают под политику, запрещающую монетизацию видео с” опасным и вредным " контентом. Этот шаг происходит после того, как рекламодатели на YouTube изъяли свои рекламные объявления из этих видео после запросов недовольных пользователей.

Пользователи заметили, что алгоритмы сервиса часто допускают появление в рекомендациях роликов, которые продвигают идеи «антипрививочников». Семь различных рекламодателей завили о своей неосведомленности о том, что их реклама появляется на подобных роликах. После того как им стало об этом известно они обратились к руководству YouTube с просьбой удалить их объявления с вредоносного контента. Их просьба была удовлетворена.

Ранее руководство видеохостина заявляло о своем намерении запрета видео с продвижением идей плоскоземельщиков и других конспирологов.