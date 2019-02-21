В Санкт-Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ

Сотрудники контрразведки не поддались на провокацию.

Текущая неделя стала временем активизации лжеминеров в Северной столице. Анонимные электронные письма ежедневно приходят в различные заведения, при этом нередко осуществляются эвакуации. Ранее анонимы подписывались именем Владимир Путин, однако недавно сменили его на Барак Обама. Такое сообщение поступило 22 февраля даже в УФСБ Санкт-Петербурга.

Примечательно, что в адрес правоохранителей было отправлено письмо с адреса, в названии которого имеется аббревиатура ФСБ, Злоумышленники решили испортить контрразведчикам праздничное настроение, однако их попытки не увенчались успехом. Сотрудники управления ФСБ на Литейном не стали эвакуироваться из помещения.

Всего за 22 февраля в Петербурге анонимные письма получили более 500 учреждений. Всего за день эвакуировано было 25 тысяч человек. В ходе проверок взрывчатые устройства не были обнаружены.

Правоохранительные органы напомнили, что за ложное минирование предусмотрено уголовное наказание. В случае задержания злоумышленникам могут присудить до 10 лет лишения свободы.