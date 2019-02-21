Автомобилисты Воронежа оригинально поздравили мужчин с 23 февраля

Горожане продемонстрировали пример креативного подарка для настоящих мужчин.

Ни для кого не секрет, в День защитника Отечества в России уже стало традицией дарить мужчинам носки и пену для бритья. Однако, Воронеж решил разрушить приевшиеся обычаи, сменив банальные носки на креативный «автомат». Так, жители оригинально поздравили мужчин с 23 февраля.

Автомобилисты выстроили свои машины в фигуру автомата на одной из площадок города. Стоит отметить, в некому флэш-мобе приняло участие более 60 автомобилей. Горожане запечатлели креативное поздравление и поделились снимком в соцсети. К слову, в комментариях к поздравлениям присоединилась прекрасная половина, пожелав настоящим защитникам семейного счастья, материального благополучия и дружеской поддержки во всех начинаниях.