Автомобилисты Воронежа оригинально поздравили мужчин с 23 февраля

Сегодня, 12:11 \\ Общество

Горожане продемонстрировали пример креативного подарка для настоящих мужчин.

 Ни для кого не секрет, в День защитника Отечества в России уже стало традицией дарить мужчинам носки и пену для бритья. Однако, Воронеж решил разрушить приевшиеся обычаи, сменив банальные носки на креативный «автомат». Так, жители оригинально поздравили мужчин с 23 февраля.

 Автомобилисты выстроили свои машины в фигуру автомата на одной из площадок города. Стоит отметить, в некому флэш-мобе приняло участие более 60 автомобилей. Горожане запечатлели креативное поздравление и поделились снимком в соцсети. К слову, в комментариях к поздравлениям присоединилась прекрасная половина, пожелав настоящим защитникам семейного счастья, материального благополучия и дружеской поддержки во всех начинаниях.

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Автор - Лера Тихомирова
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