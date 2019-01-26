Женщин перестанут считать за человека: в Туркмении лишают водительских прав только женщин

Ашхабадские сотрудники полиции останавливают только те машины, за рулем которых находятся только лица женского пола.

Как рассказал корреспондент в Ашхабаде, полиция останавливает почти все машины, но, в первую очередь, достается женщинам. Под любым предлогом сотрудники забирают права у водителей, не объясняя причин. «Останавливают только женщин и забирают водительское удостоверение. Ко всему пытаются придраться», - объяснил журналист. Также ему удалось пообщаться с жительницами Туркмении, которые попали в данную ситуацию.

По его словам, такой случай произошел с одной из женщин 18 февраля. Сотрудники полиции остановили машину, где за рулем находилась женщина и принялись проверять документы. Правда, потом документы забрали, так как аптечка в машине не соответствовала требованиям.

«Сотрудник придрался к ней из-за того, что в аптечке не оказалось двух средств, но у женщины имелись аналоги данных лекарств, когда она попыталась объяснить полицейский сказал, что такого не знает и забрал водительское удостоверение», - рассказал корреспондент.

Полицейские без разъяснений и внятных причин отбирают у женщин водительское удостоверения, ссылаясь на приказ сверху.

«У нас указание, что по протокольным улицам женщинам ездить запрещено», - процитировала слова сотрудника свидетельница случившейся ситуации.

По многочисленным мнениям, в Туркмении женщина скоро перестанет восприниматься как человек. Жителям уже запретили пользоваться косметикой, делать маникюр и красить волосы, также женщин вынуждают носить национальную одежду и юбки до пола.