Лечение от гриппа привело к потере памяти у британки

У 29-летней британки диагностировали грипп. Лечение привело к потере памяти. Девушка вынуждена каждое свое действие записывать в дневник. Об этом информирует The Mirror.

Клэр Беннетт проживает в городе Суонли (графство Кент, Великобритания). Она работала программистом. В январе 2015 года британка почувствовала боли в голове, которые сопровождались приступами лихорадки. Врачи диагностировали грипп и назначили девушке курс парацетамола.

Однако состояние Беннетт ухудшалось. Через несколько дней она перестала узнавать коллег по работе и родного отца. После тщательной диагностики выяснилось, что у британки был не грипп, от которого ее лечила, а энцефалит.

Специализированное лечение оказало эффект. Однако полностью восстановить потерянную память не представляется возможным. Врачи объяснили, что у девушки пострадала область, отвечающая за кратковременную память.

Сейчас жительница Британии вынуждена вести подробный дневник, в котором расписывает все дела на день, вплоть до посещения душа и приемов пищи. Отец девушки рассказывает, что она через 10 минут может забыть о разговоре, который был. А однажды, собираясь в отпуск, она 48 раз спросила у отца, взял ли он паспорт.

Несмотря на потерю памяти, британка не отчаивается и живет полноценной жизнью. О своей истории она попросила рассказать миру отца, чтобы люди могли знать возможных последствиях заболевания. Свою просьбу она приурочила ко всемирному дню энцефалита (22 февраля).