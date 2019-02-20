Исаак Калина посетил пятый юбилейный форум кадетского движения столицы

Сегодня, 12:47 \\ Общество

В столице РФ 20 февраля провели юбилейный, пятый по счету форум местного кадетского движения. Это масштабное мероприятие прошло при участии более 5000 ребят, ветеранов, педагогов, представителей общественных движений, офицеров и героев СССР и РФ. Слова поздравления в адрес кадет высказали председатель Московской государственной думы Алексей Шапошников, мэр Сергей Собянин и руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».

Как заявил И.Калина, в российской столице удалось создать и развивать мощную кадетскую армию. В настоящее время на базе 210 школы мегаполиса создано более пятисот классов, в которых занимается свыше 16500 ребят. Министр также отметил важность роли классных руководителей в формировании позитивного отношения своих воспитанников к сверстникам, родителям и жизни.

По словам А.Шапошникова, кадеты могут рассчитывать на помощь города в достижении целей, которые они себе наметили, а С.Собянин вручил ряду педагогов благодарности Мэра Москвы.



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