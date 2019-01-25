«Я увидела себя без фильтров и была ошеломлена»: Британка впала в депрессию из-за приложения

Сегодня, 11:26 \\ Общество

Британка из города Мейдстоун пришла к выводу, что зависима от приложения Snapchat.

 

Snapchat – это популярная социальная сеть, в котором можно обмениваться сообщениями с прикрепленными фотографиями и видео.

Девушку зовут Мейси, она пользовалась приложением больше полугода. После того, как 19-летняя Хезелвуд увидела себя через маски и фильтры в приложении, она поняла, что ей больше не придется использовать косметику для того, чтобы преобразиться. Вскоре она привыкла и перестала фотографироваться на обычную камеру.

Молодая девушка совсем неожиданно осознала, что стала зависима. Родственники попросили Мейси отправить им фотографию, когда она зашла в галерею, то не смогла найти даже одного обработанного снимка. Тогда Мейси поняла, что ее натуральная внешность слишком сильно отличается от того, что она видела через маски в приложении и девушка впала в депрессию.

«Я не могла несколько дней встать с кровати, поскольку была ошеломлена, увидев себя без фильтров», - рассказала Хезелвуд.

Мейси приняла решение удалить приложение, она поделилась, что в первые дни никак не могла принять себя без фильтров, но все же почувствовала облегчение.

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