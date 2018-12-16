В Приморье загорелся Сихотэ-Алинский заповедник

Сегодня, 09:08 \\ Общество

Сихотэ-Алинь Приморского края является биосферным государственным заказником в Приморском крае. В заповеднике продолжают бороться с пожаром вот уже 4 день. По предварительной информации площадь пожара составила 90 гектаров.

 

Особый противопожарный режим объявили в восьми городах Приморья, пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах. Главным фактором ранних лесных пожаров стала малоснежная зима.На 22 февраля, по сведениям космического мониторинга, на территории Приморского края есть 114 тепловых аномалий.

По словам сотрудников заповедника ситуацию усугубляли порывистые ветра, а также наличие сухой листвы. Содействие в тушении пожара оказывают работники«Авиалесоохраны», сотрудники приморской авиабазы, а также 5 едениц техники.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Москве на 37-м году жизни умерла актриса из «Глухаря»

 В течении нескольких последних лет своей жизни Дарья Егорычева была вынуждена бороться онкологией. Актриса умерла в ночь на 21 февраля, рассказали в окружении женщины.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двоих медвежат

 Из-за суеверия сотрудники зоопарка не раскрывали появление медвежат на свет около двух...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

Танец матки на «Первом канале» смутил пользователей Сети

 Программа «Жить здорово!» часто удивляет россиян не только высказываниями Елены...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ