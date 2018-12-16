В Приморье загорелся Сихотэ-Алинский заповедник

Сихотэ-Алинь Приморского края является биосферным государственным заказником в Приморском крае. В заповеднике продолжают бороться с пожаром вот уже 4 день. По предварительной информации площадь пожара составила 90 гектаров.

Особый противопожарный режим объявили в восьми городах Приморья, пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах. Главным фактором ранних лесных пожаров стала малоснежная зима.На 22 февраля, по сведениям космического мониторинга, на территории Приморского края есть 114 тепловых аномалий.

По словам сотрудников заповедника ситуацию усугубляли порывистые ветра, а также наличие сухой листвы. Содействие в тушении пожара оказывают работники«Авиалесоохраны», сотрудники приморской авиабазы, а также 5 едениц техники.