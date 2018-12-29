Жена Мамаева варит свечи в ожидании мужа из СИЗО

Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева (ФК «Краснодар»), варит свечи в ожидании мужа из СИЗО. Супруг рад, что Алана нашла себя в новом увлечении.

В ожидании своего мужа из СИЗО Алана Мамаева стала зарабатывать на варении свеч. Сначала девушка воспринимала это дело как хобби. Она собственноручно делала свечи и дарила их друзьям и знакомым. Однако подписчики жены футболиста обратили внимание на то, что изготавливать свечи у Аланы получается хорошо. Они стали просить Мамаеву заняться продажей своих свеч.

Жена футболиста обдумала идею и решила превратить любимое хобби в бизнес. Для корреспондентов «Life.ru» девушка рассказала, цены на ее товар начинаются от 2 тыс. рублей. Самые дорогие экземпляры стоят 10 тыс. рублей.

На полное изготовление одной свечи у Аланы Мамаевой уходит около 5 часов. Процесс во многом зависит от температуры на улице, а также от того, как будет украшена свеча.

Украшения являются одной из характерных особенностей свечей от жены футболиста. От легкого минимализма до замысловатых фигур – можно найти свечи, украшенные на любой вкус и стиль.

Муж Аланы, в данное время находится в СИЗО, но об увлечении жены знает и поддерживает его. Предполагается, что Павел Мамаев будет находиться под стражей еще до 8 апреля.