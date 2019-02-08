Дети Владивостока посвятили свои рисунки Дню защитника Отечества

Ученики художественной школы №1 города Владивосток решили посвятить свои творения наступающему Дню Защитника Отечества. Стоит заметить, что экспозиции ребят уже давно вошли в число традиционных.

Через свои работы дети выражают свое состояние души и то, как они видят мир. Приятно, когда детские работы смогут увидеть сотни людей и оценить талант по достоинству! Маленький художник будет в восторге, если его рисунки будут украшать не только стены детской комнаты, но также предстанут на всеобщее обозрение. Детские работы появляются накануне практически всех народных праздников, будь это Новый год, 23 февраля, День Победы или же День города, как и многие другие.

Открытие конкурса работ произошло в АТУ Фрунзенского района. Темой выставки в этом году станут героические личности разных времен. Со слов специалистов, кроме храбрецов Великой Отечественной Войны воспитанники также постарались изобразить героев из других эпох.

Специалисты административно-территориального управления приглашают гостей и жителей Владивостока побывать на выставке детского творчества, насладиться работами юных художников. Вход свободный. Экспозиция будет доступна для показа в актовом зале до середины марта. Выставка открыта для посещения в будние дни с 9:00 до 18:00.