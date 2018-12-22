ЕГЭ может быть изменен и дополнен заданиями по оценке soft skills-креативности

ЕГЭ может претерпеть изменения, организаторы могут его дополнить заданиями по оценке soft skills-креативности. Данная информация была сообщена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергеем Кравцовым.

Известно, что на данный момент времени уже создаётся рабочая группа, но решение по факту уже принято. Стоит отметить, что пока что предполагается экзамен сделать добровольным, но в дальнейшем может быть введен уже в девятых классах средних школ. Кравцов сделал акцент на том, что такой экзамен мог бы быть полезным для оценки знаний, полученных в IT-классах. Такой экзамен должен развить навыки, в числе которых есть умение принимать решение, критичность мышления, организованность и многие другие.

Кроме того, все школы на территории России должны обеспечить высокоскоростным интернетом, о чём заявил президент Владимир Путин. По имеющимся данным, 2 тысячи детей учатся в образовательных организациях, где нет отопления и канализации. Исходя из данной информации, Путин постановил за два года решить существующую проблему.