Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина рассказал о ЕГЭ

Сегодня, 22:03 \\ Общество

Более двух тысяч школьников получили консультации по ЕГЭ во время ежегодной акции. Проект «ЕГЭ: из года в год!» осуществляется уже десять лет, в этот раз предметных комиссий провели 2362 индивидуальные и групповые консультации. Для школьников из Троицкого и Новомосковского районов, а также Зеленограда была организована прямая трансляция.

В 2019 году сдавать ЕГЭ в Москве будут порядка 60 тысяч учеников 11-х классов, девятиклассников ждет аттестация. Во время ежегодной акции «ЕГЭ: из года в год!» школьники узнают, о том, как лучше подготовиться к испытаниям и тестированиям по каждому из предметов. Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина отметил, что качество столичного обучения отражается на результатах экзаменов: В 2018 году высокие баллы на ЕГЭ получили около 50 тысяч столичных школьников при этом хорошие результаты показывают ученики каждой из школ Москвы: «Количество высокобалльников достаточно равномерно распределяется по районам и даже по каждой школе», – подчеркнул Калина.



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