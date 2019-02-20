Кошка умершего Карла Лагерфельда, ставшая его наследницей, «заявила» о трауре и скорби

Кошка бирманской породы была любимицей модельера, он сам неоднократно говорил, что может оставить свое наследство питомцу по кличке Шуппет. В социальных сетях, которые ведутся от имени кошки, появилось сообщение о том, что у животного «разбито сердце».

Известный модельер Карл Лагерфельд скончался 19 февраля. Ему было 85 лет. Жизнь модельера унес рак поджелудочной железы. По данным СМИ, наследство Лагерфельда получит его кошка по кличке Шуппет. У животного уже давно есть свой счет в банке, а социальные страницы, которые ведут от имени кошки, приносят миллионные доходы. Как именно кошка унаследует имущество Карла Лагерфельда – пока что неясно. Вероятнее всего, у Шуппет появится новый хозяин, который будет о ней заботится и получит наследство.

Кошка умершего Карла Лагерфельда, «обратилась» к своим фанатам и поклонникам модельера. В социальных сетях питомца появилось сообщение, в котором Шуппет «заявила» о трауре и скорби». К постам прикреплен снимок кошки, на котором ее мордочка прикрыта изящной траурной вуалью.

Кошка модельера, ставшая его наследницей, «поблагодарила» всех за соболезнования. Также Шуппет отметила, что теперь она уходит в траур со своим некогда «холодным», а теперь и «разбитым» сердцем.

Шуппет «написала», что она надеется найти силы, чтобы двигаться дальше без своего «папочки» Карла Лагерфельда. По «словам» кошки, она хочет стать «самостоятельной женщиной». Поклонники оценили пост и назвали его очень трогательным. Фанаты желают, чтобы о кошке заботился по-настоящему хороший человек, который полюбит ее и станет для нее лучшим другом.