Ставки по маленькой: Харламов, Галустян и Боня могут попасть в «чёрный список» игроманов

Добровольное вхождение в этот список станет первым шагом избавления от зависимости.

Самым неожиданным в этом законопроекте стал его инициатор – Минфин РФ, а не, к примеру, Минздрав или МВД. Как бы то ни было, создание единого реестра граждан, страдающих игровой зависимостью, может помочь им сами. Ведь основным условием этой инициативы является добровольное внесение себя самого в «чёрный список» тотализаторов и онлайн-казино. Возможен лайт-вариант, когда игроману позволяется сделать символическую ставку «по маленькой», а можно встать на путь полной аскезы и полностью перекрыть себе путь к азартным играм. Однако, многие полагают, что этот реестр будет составляться по воле несчастных родственников, которые доведены до отчаяния зависимостью близкого человека, перешагнувшего допустимую черту. Хорошо известно, что игровая зависимость сродни наркомании и алкоголизму, ежедневно требующая новых средств для утоления страсти. Игроман вначале опустошает карманы свои и близких людей, расстаётся с жильём и ценностями, а затем может перейти грань закона.

Немало отечественных знаменитостей подвержены этой специфической зависимости и вполне могут попасть в список. К примеру, Евгений Миронов так активно вживался в роль Фёдора Михайловича Достоевского, заядлейшего игромана, что сам не заметил, как «подсел» на рулетку. Бывшая жена Гарика Харламова уверяла, что комик регулярно проделывал дыру в семейном бюджете, проигрывая в онлайн-покер до 5 миллионов рублей. Виктория Боня, зная о собственной невезучести, тем не менее, регулярно садится у компьютера, чтобы «просадить» в онлайн-казино крупную сумму денег. И только страсть Михаила Галустяна не приносит финансовый урон семье – актёр знает грань и всегда может вовремя остановиться.