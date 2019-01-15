Меньше четверти поликлиник станут «бережливыми» в Хабаровском крае

В 2019 году на осуществление государственного плана «Бережливая поликлиника» руководство Хабаровского края направит 35 млн рублей. Эта сумма пойдет на усовершенствование около 20% поликлиник региона. В детских поликлиниках: №1, №3, №7 и №9 вводятся обновленные пункты обслуживания пациентов. В планы входит; установка автоматических дверей, инфоматы, информационные табло, запуск механизма электронных талонов, конструирование открытых колясочных, а также колл-центров.

Со слов министра здравоохранения края Александра Витько, до 2021 года в регионе активно будет происходить внедрение принципов бережливости более чем в 36 медицинских пунктах, что изначально касается педиатрических поликлиник – это составляет практически 95% от общего количества медучреждений. Существующие в некоторых медицинских учреждениях стандарты бережливости позволяют ощутимо сократить время обслуживания пациента.

Речь идет о четырех детских больницах и клинико-диагностическом центре. Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу перевести на бережливые технологии все детские поликлиники и не менее половины взрослых в стране. Благодаря такому усовершенствованию, томительный процесс ожидания в регистратуре сокращается в три раза.