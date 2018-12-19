Алина Загитова катается на льду вместе со своей собакой

Короткий ролик о том, как проходи тренировка, опубликовала личный тренер фигуристки Этери Тутберидзе в своем профиле Instagram. Фанаты пришли в восторг от необычного дуэта и предположили, что пес тоже скоро будет выполнять трюки на льду.

Известно, что фигуристка проводила тренировку перед финалом Кубка России. Этери решила поделиться с поклонниками, как проходят занятия. Под видеозаписью она указала: «Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом!!!» Собаку спортсменки зовут Масару. На ролике видно, что псу очень нравится на льду. Она задорно изучает новое для себя место.

Подписчики сразу же отреагировали на видеозапись. «Вау!!! Какая прелесть», «Этери Георгиевна, я не удивлюсь если Масару начнёт делать каскады», «Это уже какая-то традиция, приносить своих собак на лёд», «Вот в такой атмосфере любви и создаются шедевральные программы Этери Георгиевны», - комментируют фанаты. Многие в шутку начали спрашивать, когда увидят Масаруна льду в ее соревнованиях.

Кроме Кубка России, Загитова также готовится к предстоящему мировому первенству в Японии. До него остается меньше месяца. Ну а минутка для питомицы между тренировками помогает пережить нагрузки. Известно, что Масару подарили девушке из Японии, в качестве подарка от поклонников после ее триумфа на Олимпиаде в Пхенчхане.

Алина Загитова очень любит своего домашнего питомца. Несколько дней назад она опубликовала в своем аккаунте снимок, под которым трогательно поздравила пса с первым днем рождения. Спортсменка пожелала своей собаке быть здоровой и послушной.