Сумочка из собственной кожи

В Великобритании женщина с помощью интернета ищет портного для создания сумочки из собственной кожи. Как сообщает издание Metro, женщина задумала воплотить идею о создании сумки из кожи ноги, которую в ближайшее время ампутируют.

Данную операцию проведут в связи с очень тяжелой формой заболевания сосудов-облитерирующего эндартериита. Британке не комфортно думать о том, что ее ногу утилизуют, поэтому она хочет самостоятельно распорядиться судьбой своей конечности.

Джоан из Манчестера написала объявление на сайт по поиску дизайнера. Также 55-летняя женщина указала, что готова заплатить на воплощение своей идеи не малую сумму и хочет получить небольшую сумочку.

«Некоторым покажется моя идея безумной и слишком мерзкой, а многие подумаю, что я сошла с ума, но это моя конечность, я хочу ее сохранить и не хочу думать, что мою ногу где-то оставят», - дополнила Джоан комментарий к объявлению.

Администрация пообщалась с Джоан и попросила дизайнеров отнестись к пожеланиям серьезно и адекватно. Представители данного сайта объяснили, что женщина привела достаточно много разумных аргументов по поводу своего заказа.

Безумная идея к британке пришла после того, как она узнала из новостей про женщину, которая заказала себе платье из волос покойной матери.