В Ирландии предложили введение фильмов для взрослых в школьную программу

Многие европейские страны посчитали данную инициативу единственным правильным методом обучения подростков сексуальным отношениям.

Ирландские ученые рекомендовали министерству образования выделить несколько часов школьной программы для изучения «клубнички» в старших классах. По мнению экспертов, уберечь подростков от подобного контента не представляется возможным. В то же время, им можно объяснить, что происходящее на экране является постановкой, а в реальной жизни все не так. Специалисты провели исследование, согласно которому, многие молодые люди испытывают комплекс неполноценности из-за увиденного в эротическом контенте. Данная информация опубликована на страницах издания The Sun.

Главный автор идеи введения порнографии в школьную программу Кейт Доусон рассказала, что при самостоятельном ознакомлении с данными фильмами, подростки не правильно расставляют приоритеты в сексуальных отношениях. «Они (подростки) не могут правильно оценить собственное тело, тело партнера и сам половой акт. В юном возрасте человек не обладает критическим мышлением, поэтому доверяет всему, что видит на экране», - сказала Доусон. Ее коллега Полли Хейст рассказала, что в последнее время среди молодых людей наблюдается печальная тенденция. Многим молодым парам необходима консультация сексолога, который поможет наладить отношения.