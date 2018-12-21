Турция планирует развивать оздоровительный туризм

Турция решила привлечь туристов из России на оздоровительные курорты. Из 1,5 млн иностранцев, побывавших в Турции ради лечения и улучшения состояния здоровья, граждан России около 80 тысяч. Анкара планирует в разы увеличить их количество, наладив связи со страховой, медицинской и туристической отраслью российского бизнеса.

Спа-курорт Бурса является одним из самых посещаемых курортов Турции. По мнению турков, он способен к конкуренции с термальными лечебницами Восточной Европы — как по стоимости, так и по качеству. Ближайшими соперниками Турции являются Прибалтика, Болгария и Сербия.

Специалисты пришли к выводу, что из-за недостатка данных о турецких лечебницах на российском туристическом рынке, уровень посещаемости значительно снизился. Турецкие эксперты полагают, что занять характерное место на рынке оздоровления и SPA-туризма в РФ Турции со временем помогут доступные цены и масштабное распространение сведений о возможностях термальных курортов и клиник государства. Отдельные туристические агентства сочли это вполне вероятным.