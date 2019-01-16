В Кузбассе начали готовиться к весеннему паводку

20 февраля 2019 года на рабочей встрече Сергей Цивилев и его первый заместитель Вячеслав Телегин, курирующий жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, обсуждали подготовку к весеннему половодью.

В Кузбассе начинают готовиться к разрушению ледяного покрова на реках, в преддверии ожидаемого паводка. Ситуация будет развиваться в зависимости от предстоящих погодных условий. Во время вскрытия рек возможно образование скопления льда в верховьях Томи и на ее притоках, таких как Мрас-Су, Кабырза и Кондома. Чиновник поручил Вячеславу Телегину взять на личный контроль подготовку плана мероприятий по устранению паводков.

Для более оперативной работы специалистов в помощи людям, попавшим в зону подтопления, за развитием сложившейся ситуации в регионе будут следить дроны и беспилотники. Планируется привлечь 15 тысяч служащих всех ведомств и около 3 тысяч разнообразных машин, включая плавсредства для поддержки местному населению.

По предполагаемым прогнозам, чтобы избежать заторов, лед решили взрывать, в некоторых местах пилить и чернить. А уже в марте прекратят свое существование все ледовые переправы.