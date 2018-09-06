Креатив, как залог успеха, в борьбе компаний за современного клиента

Потребительская аудитория настолько устала от разнообразных акций и бонусных предложений, что зачастую отправляет в корзину письма с такими предложениями, даже не читая их. В таких условиях компании должны опираться на креатив и предлагать потребителям внушительные призы. Об этом сообщило издание «Аргументы и Факты».

Представителям цифрового «сектора» несколько легче бороться за клиента, чем торговым сетям и магазинам, которые вынужденно используют традиционные розыгрыши. В их рамках они предлагают особенно дорогие призы. В частности, AliExpress в течение месяца будет делать подарки своим покупателям. Главными призами акции являются автомобиль, кругосветное путешествие и годовой запас бензина. Также акция с призовым фондом в 100 миллионов рублей предусматривает интерактивную часть — люди, рассказавшие самые яркие истории о своих покупках на AliExpress, могут стать героем и лицом компании.







