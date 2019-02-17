Груз с судна Чемезова утонул в Ла-Манше

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что предназначенные для Китая зенитные ракеты пришлось уничтожить после шторма в Атлантике и нужно изготавливать новые. Виновником потерь сочтено морское агентство, совладелец которого до 14 февраля получал зарплату в связанной с «Ростехом» фирме.

Об уничтожении ракет глава «Ростеха» сообщил на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, когда его спросили о поставках комплекса С-400 «Триумф» зарубежным государствам. Первым заказчиком был Китай, он приобрел два полка С-400. По словам Чемезова, поставка должна завершиться в 2020 году. И, судя по его реплике, до сих пор недопоставлен первый полк.

«Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти [зенитные управляемые] ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — сказал он и добавил, что в настоящее время в России изготавливаются новые ракеты. Их отправят Китаю до конца 2019 года.

Заявление Чемезова вызвало неоднозначную реакцию. Очевидно, он имел в виду эпизод годичной давности. Поставка С-400 Китаю была окутана тайной. Утром 18 января 2018-го информагентство сообщило о начале исполнения Москвой поставки С-400 по контракту 2014 года.

По словам одного из источников, общая стоимость перевозимого груза составляла около 1,3 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы 10 и 11 января 2019 года зарегистрировал два иска «Рособоронэкспорта» к «Балтик Транс-порт» на общую сумму около 11 млрд рублей.

К НТТ неровно дышит и «Рособоронэкспорт». Он хочет взыскать 5,7 млрд рублей (86 млн долларов) убытков, говорится на сайте Арбитражного суда Москвы. Иск пока не приняли.

Сумма контракта на поставку двух полков С-400 в Китай к 2020 году превышает 3 млрд долларов. США в сентябре 2018-го внесли Поднебесную в санкционный список за покупку зенитных систем у России.