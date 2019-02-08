Водители из Австралии теперь могут добавить эмодзи на номера автомобиля

С первого марта австралийские водители получат право использовать один из пяти смайлов на автомобильном номере. За такую услугу придётся заплатить почти 31 тысячу рублей.

Как сообщает CNN, такая возможность появится у жителей штата Квинсленд в Австралии. При этом номера, как и раньше, будут состоять из трёх цифр и двух букв, а эмодзи не будут являться частью официального регистрационного номера. То есть они являются просто частью оформления. Кроме того, не каждый смайл будет доступен для добавления, всего их предлагается пять штук: подмигивающий, улыбающийся, с сердечками вместо глаз, в тёмных очках и плачущий от смеха. Стоимость услуги – 475 долларов, а заказать её можно с помощью специального онлайн-сервиса во время постановки автомобиля на учёт.

Ребекка Майкл, спикер Королевского Автомобильного Клуба Квинсленда, считает, что это хорошая идея, а также уверена, что в будущем эмодзи помогут выражать свои эмоции и на других поверхностях. Особые условия могут получить владельцы бизнеса, которые смогут добавлять не эмодзи, а логотип собственной фирмы.

При этом глава Юридического общества Квинсленда Билл Поттс заявил, что эмодзи могут стать помехой при распознавании номера, однако он выразил мнение, что было бы интересно увидеть меняющиеся смайлы, которые бы показывали эмоции водителя.