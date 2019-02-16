Танец матки на «Первом канале» смутил пользователей Сети

Программа «Жить здорово!» часто удивляет россиян не только высказываниями Елены Малышевой, но и номерами, которые там исполняют. Вот и в этот раз пользователи Сети оказались в шоке от танца актрисы Светланы Галки, которая появилась в студии в костюме матки.

В эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева поинтересовалась у зрителей, какой вопрос могла бы задать женская матка или о чём она бы рассказала. Хотя в зале посмеялись над подобным вопросом, телеведущая ничуть не смутилась и предложила зрителям познакомиться с «исповедью» матки. В студии появилась актриса Светлана Галка в костюме женского полового органа и исполнила песню об устройстве половой системы женщины и способах контрацепции, сопроводив это несложным танцем.

Пользователи Twitter предположили, что у Малышевой «помешательство». При этом многие уже поняли, что телеведущая «сходит с ума», но больше их поражает то, что в зале сидит сто человек, которые реагируют на песню аплодисментами. Поступали также предложения закрыть передачу. Тем не менее, Малышева и раньше рассказывала и показывала зрителям вещи, которые многих удивляли, однако передачу никто так и не закрыл.

Ранее Росздравнадзор выявил ряд нарушений в медицинской клинике Малышевой, за что на неё был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. Сама телеведущая заявила, что все проблемы уже устранены.