Бельгийские ветераны получают «гитлеровские» пенсии

Нынешние пенсионеры – бывшие нацисты военных лагерей Гитлера в Бельгии, а также их дети получают пенсию со времён самого Гитлера.

В 1941 году Адольф Гитлер назначил пенсии своим служащим за «лояльность, верность и послушание». И по сей день эти граждане получают выплаты в том же размере, который им прописал Гитлер.

На данный момент на территории Бельгии осталось 27 человек, которые всё ещё получают «гитлеровские» пенсии. Размер выплат примерно начинается от 425€ до 1275€.

Один из членов «Группы памяти», которая включает заключённых концентрационных лагерей 3-го Рейха, а также потомки военных того времени, Алвин де Конинк сказал, что бельгийцев в Германии использовали как грубую рабочую силу, им давали самую сложную работу, они считались рабами, а за эти мучения рабы получали по 50€ каждый месяц.

В Германии по сей день платят пенсии тем бельгийцам, ведь страна унаследовала права 3-го Рейха, соответственно взяли на себя все ранние обязанности концлагерей.

Данная новость очень сильно разъярила бельгийских депутатов из Палаты представителей. Группа из нескольких парламентариев начала готовить резолюцию о призыве к правительству, чтобы те в свою очередь урегулировали данную ситуацию с помощью дипломатических переговоров. Чтобы те прекратили выплачивать пенсии. Власть Бельгии также обеспокоил тот факт, что в казну страны ничего с этих выплат не поступает.

Конкретные имена тех, кто получает эту «гитлеровскую» пенсию, известны немецкому послу в Бельгии, но в федеральном правительстве нет никаких свидетельств об этих бельгийцах.

Несколько лет назад бельгийские ветераны, подвергшиеся преследованию со стороны нацистов в годы Второй мировой войны, обратились с петицией к правительству страны, требуя прекратить выплату пенсий бывшим нацистам. Обращение было составлено по инициативе Мемориальной группы, в которую входят бельгийцы, пережившие нацистские концлагеря.

Известно, что по состоянию на 2012 год правительство Германии выплачивало пенсионные пособия 209 тыс. жертвам нацистского режима и их родственникам по всему миру.

Кроме того, немецкие репарации включают выплаты 58,9 тыс. евреям. Пенсии переводятся из двух фондов под руководством организации «Конференция по материальным претензиям евреев к Германии» — выплаты на человека составляют до 300 евро в месяц.