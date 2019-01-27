В десятку лучших брендов по уровню сервиса вошла только одна российская компания "Аэрофлот"

По качеству сервиса в лучшую десятку попала только одна компания из России. Эксперты КПМГ опросили свыше пяти тысяч человек, им задавали вопросы как потребителям.

Стоит отметить, что самыми значимыми сриди прочих для большинства жителей России оказались такие показатели как индивидуальный подход к каждому покупателю, добросовестность производителя и продавца, эффективность и некоторые другие показатели.

Примечательно, что в этом списке оказалась только одна российская компания, и это «Аэрофлот», занявший восьмое место. Люди уверены в качестве и безопасности его услуг, тут значительную роль сыграла многолетняя история бренда. Респонденты в качестве значительного достоинства «Аэрофлота» отмечают удобную и очень популярную бонусную программу, которая позволяет постоянным клиентам зарабатывать мили на покупке билетов и бронировании отелей.

А вот лидером рейтинга стала корейская компания Samsung, о чем свидетельствует исследование КПМГ. На втором месте оказалась сеть магазинов спортивной одежды и обуви Nike, затем идет производитель косметики Yves Rocher, а далее японская марка Sony, платежная система Visa, магазины Leroy Merlin и другие.